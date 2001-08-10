Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 февраля в центральном аппарате Федерального дорожного агентства (Росавтодор) прошла рабочая встреча руководителя ведомства Романа Новикова с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Ключевыми темами обсуждения стали итоги реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также перспективы развития федеральных автомобильных дорог островного края.

Открывая рабочую встречу, Роман Новиков подчеркнул качественную совместную работу по снижению основных показателей аварийности в регионе.

- По итогам 2025 года на автомобильных дорогах федерального значения Сахалинской области количество ДТП снизилось на 25,5 % (по сравнению с аналогичным периодом 2024-го). При этом сокращение числа погибших - на 44,4 %, а пострадавших - на 18,5 %. Эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности совместных усилий по модернизации дорожной инфраструктуры и повышению безопасности движения. Благодарю вас за активное участие и конструктивный подход, - рассказал руководитель ведомства.

На повышении уровня безопасности сказывается постоянная работа по приведению в нормативное состояние всей дорожной сети региона. Напомним, что ее общая протяженность составляет 4 816,6 км, из которых 939,8 км - федеральные, 927,7 км - региональные и 2 949,1 км - местные дороги.

Так, например, в прошлом году на трассе Южно-Сахалинск - Холмск дорожники начали капитальный ремонт участка с 84-го по 88-й км в целях исключения развития оползневых процессов и восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автодороги. Согласно контракту, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. В настоящее время на объекте идут работы, завершить их планируют уже в этом году. Важно учесть, что грунт, который вынут при работах на склоне, перевезут в конец участка. Там его используют, чтобы сделать площадку для стоянки грузовиков, а позже - для обустройства многофункциональной зоны дорожного сервиса.

На федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха продолжается ликвидация грунтовых разрывов. Напомним, что в 2021 году их общая протяженность составляла 203 км.

За пять лет в эксплуатацию введено 206 км данной дороги, в том числе 162 км в рамках ликвидации грунтовых разрывов. Таким образом, на данный момент протяженность оставшегося грунтового разрыва составляет 40 км.

Работы на участке (665-й - 719-й км) планируется полностью завершить до конца 2027-го, причем 20,7 км будут переведены в асфальтобетонное покрытие уже в этом году.

- Мы определили ключевые задачи на ближайшую перспективу. В планах - асфальтирование Охинской дороги, завершение работ на объездной трассе в Южно-Сахалинске, строительство около 20 км дорог на западном побережье Сахалина и начало возведения четырехполосной магистрали до Корсакова. Все эти проекты принципиально важны для жителей острова. А мы полны решимости все планы реализовать, - прокомментировал Валерий Лимаренко.

Глава Сахалинской области напомнил, что до 2032 года намечена реализация нескольких амбициозных проектов. В их числе - второй и третий этапы строительства автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск - Холмск и Южно-Сахалинск - Оха, а также строительство обхода Южно-Сахалинска (дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск - Корсаков и Южно-Сахалинск - Холмск). Общая протяженность объектов превысит 33 км.

Дорога в объезд областного центра значительно повысит пропускную способность улично-дорожной сети города, выведет транзитный транспорт за его пределы, что положительным образом скажется на экологической обстановке. Кроме того, новая трасса соединит три ключевые автомобильные дороги федерального значения, которые обеспечивают транспортные связи основных морских портов - Корсаковского и Холмского - с центрами экономического роста области.

Не менее важной темой встречи стала реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональной и местной дорожной сети субъекта. Так, в 2025 году в нормативное состояние привели более 45 км дорог.

Особое внимание уделялось трассам, входящим в опорную сеть. На автомобильной дороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск полностью ликвидированы грунтовые разрывы и устроено новое асфальтобетонное покрытие на участке между Невельском и Холмском общей протяженностью 17,9 км. В Холмске дорожники отремонтировали участок длиной 6,5 км, а в Углегорском районе восстановили 5,6 км изношенного асфальтобетонного покрытия от Солнцевского угольного разреза до села Ольховка.

В областном центре на региональном участке трассы Южно-Сахалинск - Корсаков выполнен масштабный капитальный ремонт от перекрестка проспекта Мира и улицы Фархутдинова до поворота на охотскую трассу. Работы по расширению шестикилометрового участка до четырех полос движения и асфальтированию выполнены опережающими темпами за один год. В декабре аналогичные работы начались и на участке от поворота на охотскую трассу до УТЦ «Восток» протяженностью 2 км.

В 2026 году работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе продолжатся. Один из важнейших инфраструктурных проектов - строительство первого этапа западного объезда Южно-Сахалинска. Работы проводятся на участке протяженностью почти 8,3 км, который соединит трассы Южно-Сахалинск - Холмск и Южно-Сахалинск - Оха. Завершить строительство первого этапа планируется в 2027-м.