Уроженец Поронайска Евгений Харитонов снялся в продолжении сериала "Чёрное солнце"
Цифровая экосистема МТС сообщает о премьере нового сезона сериала «Чёрное солнце», которая состоится на «КИОН» 1 марта. Одну из ролей в продолжении остросюжетного детектива исполнил уроженец Сахалина Евгений Харитонов.
Новый сезон «Чёрного солнца» обещает запутанную интригу и моральные дилеммы. В главных ролях снялись Юрий Чурсин и Максим Стоянов, а также Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Евгений Харитонов родился в Поронайске Сахалинской области. До того, как стать актером, он учился в железнодорожном училище и почти год водил поезда из Поронайска в Южно-Сахалинск. В 1998 году Евгений окончил Сахалинское театральное училище. Работал в Сахалинском, Астраханском, Тамбовском, Пензенском драматических театрах, затем играл в «Гоголь-центре».
Актер знаком зрителю по роли Емельяна Пугачёва в сериале «Павел. Первый и последний», Зозуляка в «Лихих», а также второстепенным ролям в сериалах «Трасса», «Тайга», «Душегубы». Помимо продолжения «Чёрного солнца» скоро на «КИОН» выйдет ещё один проект с участием Харитонова - сериал «Отпечатки».
