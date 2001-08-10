Пётр Фрадков и Валерий Лимаренко обсудили перспективы строительства новой гостиницы в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пётр Фрадков, председатель ПСБ, встретился в Москве с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
В ходе рабочей встречи обсудили планы по возведению при поддержке ПСБ значимых инфраструктурных проектов в регионе. Речь шла о строительстве новой пятизвёздочной гостиницы на территории спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в рамках преференциального режима ТОР "Сахалин" и образовательного квартала в Южно-Сахалинске.
Для реализации совместных проектов в марте стороны планируют подписать соответствующее соглашение, работа над которым уже начата.
Концепция предусматривает возведение в "Долине туристов" в комплексе "Горный воздух" 5-звёздочной гостиницы площадью 18 тысяч квадратных метров на 125 номеров с прямым доступом к заснеженным склонам. Здесь также построят ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны. Ещё один проект - образовательный кластер на 1800 детей - предполагает единое учебное пространство на 25 тысяч квадратных метров, где будут расположены детский сад, образовательная школа и школа искусств.
"ПСБ продолжает поддерживать реализацию значимых инфраструктурных и туристических проектов в российских регионах, внося вклад в их развитие, в создание новых городских пространств, расширение сферы гостеприимства, рост туристического потока. Появление гостиничного комплекса и образовательного квартала в Сахалинской области еще больше повысит туристическую привлекательность уникального российского региона, создаст дополнительные условия для роста деловой активности и придаст импульс развитию и его прилегающих территорий", - отметил по итогам встречи Петр Фрадков.
"Один из важных перспективных проектов совместной работы с ПСБ - современный гостиничный комплекс на территории "Горного воздуха". С каждым годом к нам приезжает все больше туристов, и нужно расширять инфраструктуру. Это, в свою очередь, даст сахалинцам новые рабочие места. Появление таких объектов делает наш регион ещё комфортней для жителей и гостей Сахалинской области", - отметил Валерий Лимаренко.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:04 Сегодня Амурчанина за неоднократное вождение в состоянии опьянения наказали штрафом в размере двухлетнего заработка
10:41 Сегодня Администрация Южно-Сахалинска опубликовала список мест торговли для рыбаков и садоводов
10:55 Сегодня Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
09:33 Сегодня Первые дальневосточники зарегистрировались на лыжный марафон в Югре
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
09:57 13 Февраля Механик пытался ввезти на Сахалин из Кореи лапы гималайского медведя
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 11:25 Сегодня Сахалинские футболисты завоевали серебро и три бронзы на футбольном турнире
- 13:40 Вчера "Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать
- 11:30 Вчера За неделю 28 штук: у необязательных сахалинцев отбирают оружие
- 10:57 17 Февраля Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?