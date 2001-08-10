Пётр Фрадков и Валерий Лимаренко обсудили перспективы строительства новой гостиницы в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пётр Фрадков, председатель ПСБ, встретился в Москве с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

В ходе рабочей встречи обсудили планы по возведению при поддержке ПСБ значимых инфраструктурных проектов в регионе. Речь шла о строительстве новой пятизвёздочной гостиницы на территории спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в рамках преференциального режима ТОР "Сахалин" и образовательного квартала в Южно-Сахалинске.

Для реализации совместных проектов в марте стороны планируют подписать соответствующее соглашение, работа над которым уже начата.

Концепция предусматривает возведение в "Долине туристов" в комплексе "Горный воздух" 5-звёздочной гостиницы площадью 18 тысяч квадратных метров на 125 номеров с прямым доступом к заснеженным склонам. Здесь также построят ресторан, конференц-центр, велнес- и лаунж-зоны. Ещё один проект - образовательный кластер на 1800 детей - предполагает единое учебное пространство на 25 тысяч квадратных метров, где будут расположены детский сад, образовательная школа и школа искусств.

"ПСБ продолжает поддерживать реализацию значимых инфраструктурных и туристических проектов в российских регионах, внося вклад в их развитие, в создание новых городских пространств, расширение сферы гостеприимства, рост туристического потока. Появление гостиничного комплекса и образовательного квартала в Сахалинской области еще больше повысит туристическую привлекательность уникального российского региона, создаст дополнительные условия для роста деловой активности и придаст импульс развитию и его прилегающих территорий", - отметил по итогам встречи Петр Фрадков.

"Один из важных перспективных проектов совместной работы с ПСБ - современный гостиничный комплекс на территории "Горного воздуха". С каждым годом к нам приезжает все больше туристов, и нужно расширять инфраструктуру. Это, в свою очередь, даст сахалинцам новые рабочие места. Появление таких объектов делает наш регион ещё комфортней для жителей и гостей Сахалинской области", - отметил Валерий Лимаренко.