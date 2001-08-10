Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2026 года ряды сахалинцев, придерживающихся принципов осознанного потребления, пополнили 85 человек. Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на регионального оператора по обращению с отходами, жители области уже совершили 1732 операции в пункте приема вторсырья. Объект был открыт в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Особой популярностью у горожан пользуются картон и стекло. Примечательно, что многие посетители приходят не за денежным вознаграждением, а руководствуются исключительно желанием помочь экологии родного региона.
- Многие люди приносят отходы, не требуя ничего взамен. Они действительно обеспокоены будущим нашей планеты, — рассказала специалист по работе с вторичными ресурсами Управления по обращению с отходами Анастасия Ченских.
Особое место в работе регоператора занимает просветительская деятельность. Экологические уроки в детских садах и школах уже приносят результаты: дети не только сами вовлекаются в тему раздельного сбора отходов, но и становятся проводниками экопривычек для родителей, вместе с ними накапливая и сдавая вторсырье.
Пункт приема принимает различные виды пластика (PET-01, PE-HD-02, PP-05), пленку микс, картон, стекло и книги. Для любителей чтения здесь действует бесплатный книгообмен.
Вторпункт работает ежедневно с 9:00 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 15:00) по адресу: улица Емельянова, 14. Сдать вторсырье можно за символическое вознаграждение: от 1 до 10 рублей за килограмм в зависимости от вида отходов.
