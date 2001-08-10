Администрация Южно-Сахалинска опубликовала список мест торговли для рыбаков и садоводов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителям Южно-Сахалинска, желающим реализовать выращенный на своих участках урожай, напоминают о возможности бесплатной торговли. В городском округе определены специальные площадки, где дачники и владельцы приусадебных хозяйств могут законно продавать излишки продукции без каких-либо финансовых вложений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торговые места организованы в разных планировочных районах, чтобы сделать их доступными для большего числа граждан. Ознакомиться с полным перечнем адресов можно ниже:
В областном центре: 10 мест у ТЦ «Янтарь» (пр. Мира, 229, западная сторона); 10 мест на Центральной ярмарке (ул. Вокзальная, 71); 5 мест напротив дома № 243А по ул. Комсомольской.
В планировочных районах:
Хомутово: 5 мест с западной стороны здания администрации (ул. Центральная) и 5 мест у магазина «Товары повседневного спроса» в районе «Весточка».
Луговое: 5 мест севернее отделения почты № 21 (ул. Дружбы, 90).
Ново-Александровск: 10 мест с северной стороны жилой многоэтажки (пер. Железнодорожный, 14).
В пригородных селах:
Дальнее: 5 точек в районе магазина «Долина» (ул. Ударная, 23).
Березняки: 5 мест неподалеку от магазина «Березка» (ул. Зеленая, 20а).
Санаторный: 5 мест напротив дома № 7, в районе теннисного корта.
Синегорск: 5 мест на территории бывшего рынка (ул. Коммунистическая, напротив дома № 45).
