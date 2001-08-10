"Почта России" рассказала, что 23 февраля почти не будет работать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области изменится режим работы почтовых отделений в связи с Днём защитника Отечества.

22 февраля все офисы Почты России закроются на час раньше.

23 февраля для большинства отделений станет выходным днём.

С 24 февраля обслуживание клиентов продолжится по обычному графику, сообщили ТИА "Острова" в компании.

Доставка пенсий и социальных выплат будет проводиться без изменений — по расписанию, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.