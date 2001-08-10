В аэропорту Южно-Сахалинска сангвиники победили холериков и меланхоликов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда аэровокзала «Южно-Сахалинск» приняла участие в мастер-классе проекта «Управление стрессом». Занятие провела психолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Васильева.

Участникам рассказали, как различаются типы темперамента и какие особенности поведения с ними связаны. В основе классификации — скорость реакции, эмоциональность, уровень работоспособности, стрессоустойчивость и коммуникативность. Эти особенности напрямую влияют на стиль работы, способы мотивации и поведение в конфликтных ситуациях.

Во время практической части сотрудники разобрали, как выстраивать взаимодействие с представителями разных темпераментов. Активным и импульсивным людям важно ставить краткосрочные задачи и поддерживать интерес к работе. Тем, кто ориентирован на логику и стабильность, необходимо понимать цели и причины принимаемых решений. Спокойным и последовательным сотрудникам требуется больше времени на принятие решений, а склонные к глубокому анализу специалисты показывают высокое качество работы при условии поддержки и положительной обратной связи.

По итогам анкетирования большинство участников отнесли себя к сангвиническому типу. В коллективе также представлены холерики и меланхолики.