Проспект Мира в Южно-Сахалинске назван местом с самой дешёвой навагой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске обновили адреса мест, где продаётся социальная рыба, и актуальные цены. Как выяснило ТИА "Острова", самая дешёвая свежемороженая навага - в нескольких точках на проспекте Мира.

Навагу по 80 рублей за килограмм можно купить с 10:00 в магазинах «Море рыбы» по адресам: проспект Коммунистический, 19; проспект Мира, 229/5; проспект Мира, 280В (ТЦ «Рай»); проспект Мира, 19.

По 85 рублей за килограмм навага продается с 11:00 на улице Сахалинской, 85а, у ТРЦ «Мегаберезка». По 90 рублей — с 11:00 на улице Пограничной, 26.

По 95 рублей за килограмм рыбу можно приобрести с 12:00 по адресам: улица Комсомольская, 241/1 (у ТЦ «Аист»), бульвар Анкудинова, 17 (у ТЦ «Луч»), а также в планировочном районе Луговое на улице Дружбы, 56.

В планировочном районе Ново-Александровск навага по 100 рублей за килограмм и минтай по 92 рубля продаются с 11:00 в магазине «Надежда» на улице 3-я Строительная, 4Б.