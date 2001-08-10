В этом году на ремонт встанут сразу три парома из четырёх на линии Ванино-Холмск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2026 году запланирован ремонт трех из четырех паромов, работающих на линии Ванино — Холмск. Переправа соединяет Сахалин с материковой частью России и остается основным каналом доставки грузов и перевозки пассажиров между регионами.

Маршрут действует с 1973 года. Перевозки выполняют Сахалинское морское пароходство и Сахалинский пассажирский флот. На линии задействованы паромы «Сахалин-8», «Сахалин-9», «Сахалин-10» и «Александр Деев».

В 2026 году на плановый ремонт отправят «Сахалин-8», «Сахалин-9» и «Александр Деев», сообщает ТАСС. В среднем работы с учетом перехода к месту ремонта займут около 50 дней. «Сахалин-9» выведут из эксплуатации с 18 февраля по 4 апреля. График составлен так, чтобы на маршруте постоянно работали не менее трех судов и сохранялась необходимая провозная способность.

Техническое обслуживание проводится по требованиям Российского морского регистра судоходства. При этом средний возраст паромов типа «Сахалин» составляет около 36 лет, поэтому флот постепенно обновляют.

На Амурском судостроительном заводе продолжается строительство нового парома «Василий Ощепков». Его готовность превышает 80 процентов, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год, сообщает ТИА "Острова".