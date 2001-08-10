Тихоокеанское
10:36, | Новости общества Сахалина и Курил

СФР на Сахалине возглавила 39-летняя местная жительница

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Надежда Синицына назначена управляющим Отделением Социальный фонд России по Сахалинской области. Приказ о назначении 5 февраля подписал председатель фонда Сергей Чирков.

Надежда Синицына родилась 6 октября 1986 года в Невельске Сахалинской области. В 2010 году окончила Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, сообщили ТИА "Острова" в ведомстве.

Профессиональную деятельность начала в региональном управлении Росреестра, где прошла путь от делопроизводителя до государственного регистратора. В дальнейшем работала в сфере государственных закупок и социальной защиты. С 2020 года занимает руководящие должности в системе социальной поддержки Сахалинской области, в том числе в министерстве социальной защиты региона.

Награждена ведомственными и региональными наградами.

