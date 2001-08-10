Тихоокеанское
21 и 22 февраля в Южно-Сахалинске ограничат стоянку автомобилей на улице Венской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением лыжного марафона памяти И. П. Фархутдинова, с 08.00 21 февраля  по 19.00 22 февраля  в областном центре будет действовать ограничение  на стоянку и остановку автомобилей на участке улицы Венской от перекрестка с ул. Детской до переулка Алтайского.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

