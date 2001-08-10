Тихоокеанское
В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия о порядке признания граждан малоимущими
16:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента социальной политики ответят на вопросы, касающиеся процедуры признания граждан малоимущими с целью предоставления им жилых помещений по договору социального найма из муниципального фонда.

Звонки от горожан будут приниматься в пятницу 20 февраля с 16.00 до 17.00 по телефону: 300-712.

