Двоих добровольцев СВО наградили медалями "Сахалинская область - фронту"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В представительстве Сахалинской области в Москве прошло награждение добровольцев, оказывающих помощь участникам специальной военной операции. По поручению губернатора Валерия Лимаренко медали "Сахалинская область - фронту" за поддержку бойцов и их семей вручили Юрию Евичу и Юрию Синеву.
Оба награжденных - москвичи, но с островным регионом их связывает фронтовое братство: они делятся с сахалинскими военнослужащими навыками тактической медицины.
Юрий Евич - автор методики по повышению выживаемости в бою и создатель проекта "Технология выживания". Первыми его обучение прошли сахалинские казаки в зоне СВО, а затем опыт распространился среди других земляков. Благодаря тренировкам в прифронтовой зоне бойцы получили бесценные знания по спасению жизней в критических ситуациях.
- Очень приятно получить такое признание от Сахалинской области. Это показывает, что наша работа не напрасна, что люди ценят то, что мы делаем для наших бойцов. Медаль для меня - это не просто награда, а символ единства всех регионов России в борьбе за правое дело, - поделился Юрий Евич.
Юрий Синев - инструктор "Школы тактической медицины". В мирной жизни он тренировал боксеров в Москве, а с началом СВО ушел защищать Донбасс. На фронте был штурмовиком, разведчиком и санинструктором. Доброволец рассказал о подвиге погибшего товарища - сахалинского медика Олега Брянцаева из отряда "Барс".
- Он вытаскивал ребят из боя. Последние его слова по рации: "Парни, сделал все, что смог". Мы помним его и благодарны за спасенные жизни, - вспоминает Юрий Синев.
Награды добровольцам СВО передал заместитель председателя правительства Сахалинской области, руководитель столичного представительства региона Александр Ремезов. Он поблагодарил героев за неоценимую помощь и заверил, что область продолжит поддерживать фронт.
В ближайшее время Юрий Евич и Юрий Синев отправятся на Сахалин, чтобы обучить местных жителей методикам тактической медицины и навыкам выживания.
С начала СВО по поручению губернатора Валерия Лимаренко в области организована системная помощь военнослужащим. В рамках проекта "Сопричастность", который был инициирован Валерием Лимаренко, на передовую отправлено более 920 тонн адресных грузов. А программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам построить карьеру в мирной жизни.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Не менее 6 выстрелов: в Южно-Сахалинске на автомобильной стоянке расстреляли мужчину
09:40 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл форум студенческих отрядов "Твой вектор - твой Сахалин"
09:45 Сегодня 666 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
09:29 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает на день рождения льва Лорда
12:32 Вчера Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:57 Вчера Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 Вчера Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
- 08:43 16 Февраля На Сахалине пройдет фестиваль "Почему мир на китах держится"
- 12:01 13 Февраля Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?