Двоих добровольцев СВО наградили медалями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В представительстве Сахалинской области в Москве прошло награждение добровольцев, оказывающих помощь участникам специальной военной операции. По поручению губернатора Валерия Лимаренко медали "Сахалинская область - фронту" за поддержку бойцов и их семей вручили Юрию Евичу и Юрию Синеву.

Оба награжденных - москвичи, но с островным регионом их связывает фронтовое братство: они делятся с сахалинскими военнослужащими навыками тактической медицины.

Юрий Евич - автор методики по повышению выживаемости в бою и создатель проекта "Технология выживания". Первыми его обучение прошли сахалинские казаки в зоне СВО, а затем опыт распространился среди других земляков. Благодаря тренировкам в прифронтовой зоне бойцы получили бесценные знания по спасению жизней в критических ситуациях.

- Очень приятно получить такое признание от Сахалинской области. Это показывает, что наша работа не напрасна, что люди ценят то, что мы делаем для наших бойцов. Медаль для меня - это не просто награда, а символ единства всех регионов России в борьбе за правое дело, - поделился Юрий Евич.

Юрий Синев - инструктор "Школы тактической медицины". В мирной жизни он тренировал боксеров в Москве, а с началом СВО ушел защищать Донбасс. На фронте был штурмовиком, разведчиком и санинструктором. Доброволец рассказал о подвиге погибшего товарища - сахалинского медика Олега Брянцаева из отряда "Барс".

- Он вытаскивал ребят из боя. Последние его слова по рации: "Парни, сделал все, что смог". Мы помним его и благодарны за спасенные жизни, - вспоминает Юрий Синев.

Награды добровольцам СВО передал заместитель председателя правительства Сахалинской области, руководитель столичного представительства региона Александр Ремезов. Он поблагодарил героев за неоценимую помощь и заверил, что область продолжит поддерживать фронт.

В ближайшее время Юрий Евич и Юрий Синев отправятся на Сахалин, чтобы обучить местных жителей методикам тактической медицины и навыкам выживания.

С начала СВО по поручению губернатора Валерия Лимаренко в области организована системная помощь военнослужащим. В рамках проекта "Сопричастность", который был инициирован Валерием Лимаренко, на передовую отправлено более 920 тонн адресных грузов. А программа "Герои Сахалина и Курил" помогает ветеранам построить карьеру в мирной жизни.