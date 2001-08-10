"Единая Россия" обеспечила приоритетное право студенческих семей на жильё в общежитиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый документ регулирует отношения, связанные с предоставлением организациям, осуществляющим образовательную деятельность, жилых помещений в общежитии и пользования ими обучающихся. При этом Минобрнауки и Минпросвещения наделяются полномочиями определять типовой порядок предоставления таких помещений.

"Мы наводим порядок в очень чувствительной, социально значимой теме. Это конкретная и очень важная мера поддержки. В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям. Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали", - сказал председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, в ближайшие пять лет их станет больше тысячи.

Артём Метелев добавил, что работают 922 центра единого окна по сопровождению студенческих семей в вузах, оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, при рождении ребёнка вузы помогают финансово, введены специальные выплаты и многое другое.

"На федеральном уровне, благодаря нашему с вами закону, утверждён стандарт поддержки студенческих семей, который уже внедряется. Это системная работа нашей партии с правительством по решению демографической задачи. Мы вместе создаём условия для молодых семей, и эта работа продолжится", - заключил он.

Новый закон вступит в силу с сентября 2026 года.

"Это законопроект нашей фракции, и его, я уверен, поддерживают минимум 5 миллионов российских студентов и особенно - студенты нашего СахГУ, у которых теперь есть прекрасное общежитие.

Годы студенчества - крайне важный этап жизни. И если ребята не только учатся, но ещё и развивают семейный быт, им, конечно, нужна общая крыша над головой, как и положено людям в браке. В России сегодня почти 26 тысяч студенческих ячеек общества - и порядка 13 тысяч из них с детьми.

Рассматриваемый законопроект меняет подход к распределению мест в общежитиях, в первую очередь, делая его прозрачным и справедливым. Появятся единые правила распределения мест. На федеральном уровне двумя министерствами, Минобрнауки и Минпросвещения, будет утверждён порядок предоставления помещений в общежитиях, будут установлены чёткие критерии нуждаемости. Сведения о количестве свободных мест появятся в открытом доступе. При этом сохраняются все льготные категории студентов, имеющих право на общежитие (сироты, инвалиды, чернобыльцы, военные)", - отметил депутат государственной думы от Сахалинской области, член комитета по обороне Георгий Карлов.