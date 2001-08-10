"Единая Россия" обеспечила приоритетное право студенческих семей на жильё в общежитиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый документ регулирует отношения, связанные с предоставлением организациям, осуществляющим образовательную деятельность, жилых помещений в общежитии и пользования ими обучающихся. При этом Минобрнауки и Минпросвещения наделяются полномочиями определять типовой порядок предоставления таких помещений.
"Мы наводим порядок в очень чувствительной, социально значимой теме. Это конкретная и очень важная мера поддержки. В российских вузах будут созданы семейные блоки, квартиры и комнаты, которые в приоритетном порядке будут предоставляться молодым и студенческим семьям. Об этом нас спросили сами студенты, мы их услышали", - сказал председатель комитета по молодёжной политике Артём Метелев.
По словам депутата, уже открыто более 250 комнат для матерей с детьми, в ближайшие пять лет их станет больше тысячи.
Артём Метелев добавил, что работают 922 центра единого окна по сопровождению студенческих семей в вузах, оказывается помощь молодым матерям с переводом на бюджетные места, при рождении ребёнка вузы помогают финансово, введены специальные выплаты и многое другое.
"На федеральном уровне, благодаря нашему с вами закону, утверждён стандарт поддержки студенческих семей, который уже внедряется. Это системная работа нашей партии с правительством по решению демографической задачи. Мы вместе создаём условия для молодых семей, и эта работа продолжится", - заключил он.
Новый закон вступит в силу с сентября 2026 года.
"Это законопроект нашей фракции, и его, я уверен, поддерживают минимум 5 миллионов российских студентов и особенно - студенты нашего СахГУ, у которых теперь есть прекрасное общежитие.
Годы студенчества - крайне важный этап жизни. И если ребята не только учатся, но ещё и развивают семейный быт, им, конечно, нужна общая крыша над головой, как и положено людям в браке. В России сегодня почти 26 тысяч студенческих ячеек общества - и порядка 13 тысяч из них с детьми.
Рассматриваемый законопроект меняет подход к распределению мест в общежитиях, в первую очередь, делая его прозрачным и справедливым. Появятся единые правила распределения мест. На федеральном уровне двумя министерствами, Минобрнауки и Минпросвещения, будет утверждён порядок предоставления помещений в общежитиях, будут установлены чёткие критерии нуждаемости. Сведения о количестве свободных мест появятся в открытом доступе. При этом сохраняются все льготные категории студентов, имеющих право на общежитие (сироты, инвалиды, чернобыльцы, военные)", - отметил депутат государственной думы от Сахалинской области, член комитета по обороне Георгий Карлов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Не менее 6 выстрелов: в Южно-Сахалинске на автомобильной стоянке расстреляли мужчину
09:40 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл форум студенческих отрядов "Твой вектор - твой Сахалин"
09:45 Сегодня 666 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
09:29 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает на день рождения льва Лорда
12:32 Вчера Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:57 Вчера Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 Вчера Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
- 08:43 16 Февраля На Сахалине пройдет фестиваль "Почему мир на китах держится"
- 12:01 13 Февраля Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?