Розничные инвесторы ВТБ вложили в российский бизнес 290 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 250 компаний в 2025 году привлекли финансирование напрямую от розничных инвесторов - через размещение на платформе размещений ВТБ Мои Инвестиции. Клиенты брокера совершили на платформе более 570 тысяч сделок на общую сумму более 290 млрд руб.

Рынок облигаций остаётся главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают бизнес. На первичные размещения долговых инструментов пришлось 80% всего объёма сделок. На другие инструменты, в том числе pre-IPO и IPO, пришлось около 60 млрд руб.

"Результаты прошлого года показывают высокую активность клиентов и устойчивый интерес частных инвесторов к платформе - это реальные инвестиции в российский бизнес. Наша платформа стала удобным каналом для привлечения финансирования, а инвесторы могут легко подобрать нужные инструменты и следить за стартом размещений через пуш-уведомления", - прокомментировал начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.