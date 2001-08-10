Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2026
Сейчас 14:27
76,74|90,87
На участке улицы Шоссейной в Южно-Сахалинске временно изменится схема движения транспорта
13:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Розничные инвесторы ВТБ вложили в российский бизнес 290 млрд рублей

Розничные инвесторы ВТБ вложили в российский бизнес 290 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 250 компаний в 2025 году привлекли финансирование напрямую от розничных инвесторов - через размещение на платформе размещений ВТБ Мои Инвестиции. Клиенты брокера совершили на платформе более 570 тысяч сделок на общую сумму более 290 млрд руб.

Рынок облигаций остаётся главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают бизнес. На первичные размещения долговых инструментов пришлось 80% всего объёма сделок. На другие инструменты, в том числе pre-IPO и IPO, пришлось около 60 млрд руб.

"Результаты прошлого года показывают высокую активность клиентов и устойчивый интерес частных инвесторов к платформе - это реальные инвестиции в российский бизнес. Наша платформа стала удобным каналом для привлечения финансирования, а инвесторы могут легко подобрать нужные инструменты и следить за стартом размещений через пуш-уведомления", - прокомментировал начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?