На участке улицы Шоссейной в Южно-Сахалинске временно изменится схема движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В воскресенье, 22 февраля, в Южно-Сахалинске в связи будет временно скорректирована схема движения транспорта на улице Шоссейной. Ограничения будут действовать в период с 10.30 до 12.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администраци.

На время проведения мероприятия на участке от пересечения улицы Шоссейной с 1-м Корсаковским переулком до въезда на территорию кладбищенского комплекса №3 будет осуществляться одностороннее движение с севера на юг.

Обращаем внимание, что объезд муниципального транспорта будет организован по пр. Мира и 1-му Корсаковскому переулку с последующим выездом направо на улицу Шоссейную и далее по обычной схеме.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.