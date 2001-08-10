Мотострелки на Сахалине учатся сбрасывать заряды с дронов на технику условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Министерством обороны, приступили к освоению беспилотной авиации. В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа организовали полноценный курс подготовки операторов БПЛА, который включает теорию и интенсивные полеты на полигоне.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят на полигоне "Троицкий". Сначала мотострелки изучают матчасть в специально оборудованном компьютерном классе: устройство квадрокоптеров, их технические характеристики, а также основы ремонта и обслуживания. На симуляторах бойцы отрабатывают навыки боевого применения дронов, не рискуя дорогостоящей техникой.

После теоретической подготовки военнослужащие выходят на практику. На полигоне для них оборудовали специальную трассу с разнообразными препятствиями, узкими проходами и коридорами. Главная задача - научиться уверенно проводить дроны в сложных условиях.

Кроме пилотирования, контрактники отрабатывают сброс учебных зарядов. Им необходимо точно поразить люк боевой машины или окоп условного противника. В военном ведомстве подчеркивают: все полученные навыки предназначены для применения в реальных боевых условиях, и курс максимально приближен к задачам, которые приходится решать в зоне специальной военной операции.