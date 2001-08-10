Мотострелки на Сахалине учатся сбрасывать заряды с дронов на технику условного противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские военнослужащие, недавно подписавшие контракты с Министерством обороны, приступили к освоению беспилотной авиации. В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа организовали полноценный курс подготовки операторов БПЛА, который включает теорию и интенсивные полеты на полигоне.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят на полигоне "Троицкий". Сначала мотострелки изучают матчасть в специально оборудованном компьютерном классе: устройство квадрокоптеров, их технические характеристики, а также основы ремонта и обслуживания. На симуляторах бойцы отрабатывают навыки боевого применения дронов, не рискуя дорогостоящей техникой.
После теоретической подготовки военнослужащие выходят на практику. На полигоне для них оборудовали специальную трассу с разнообразными препятствиями, узкими проходами и коридорами. Главная задача - научиться уверенно проводить дроны в сложных условиях.
Кроме пилотирования, контрактники отрабатывают сброс учебных зарядов. Им необходимо точно поразить люк боевой машины или окоп условного противника. В военном ведомстве подчеркивают: все полученные навыки предназначены для применения в реальных боевых условиях, и курс максимально приближен к задачам, которые приходится решать в зоне специальной военной операции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Не менее 6 выстрелов: в Южно-Сахалинске на автомобильной стоянке расстреляли мужчину
09:40 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл форум студенческих отрядов "Твой вектор - твой Сахалин"
09:29 Сегодня Сахалинский зоопарк приглашает на день рождения льва Лорда
08:51 Сегодня Опрос ВТБ: большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
12:32 Вчера Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:57 Вчера Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 Вчера Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
- 08:43 16 Февраля На Сахалине пройдет фестиваль "Почему мир на китах держится"
- 12:01 13 Февраля Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?