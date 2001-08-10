Сахалинская область определила приоритеты благоустройства на ближайшие четыре года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области утвердили единую стратегию развития общественных пространств, которая определит облик городов и поселков до 2030 года. Документ разработали специалисты регионального министерства ЖКХ и Центра компетенций по вопросам городской среды, чтобы создать целостную систему благоустройства с учетом местной идентичности.

Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, новая стратегия предполагает три основных направления работы. Власти будут благоустраивать крупные общественные территории, проводить реновацию уже существующих объектов и создавать совершенно новые пространства. Такой подход позволит расставить четкие приоритеты и определить, какие именно зоны нуждаются в обновлении в первую очередь.

Главная цель документа - повысить качество жизни островитян и дать толчок экономическому развитию регионов. Для этого стратегия четко определяет не только перечень приоритетных для благоустройства территорий, но и источники их финансирования. Крупные объекты - парки, набережные, центральные площади и пешеходные улицы - планируют реализовывать за счет федеральных грантов, которые регион будет получать по итогам участия в конкурсе "Малые города и исторические поселения".

Для благоустройства более скромных по масштабу пространств - скверов и смотровых площадок - задействуют средства федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Напомним, эту программу по решению президента Владимира Путина включили в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни".

Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что сегодня не во всех муниципалитетах есть современные пространства, отвечающие ключевым требованиям доступности и функционального разнообразия для людей разного возраста. Новый подход, по словам министра, позволит оптимизировать сроки строительства крупных объектов, отказавшись от дробления на очереди, и максимально привлечь федеральные средства.

"При этом акцент сделают на качестве реализуемых проектов, чтобы обеспечить долгосрочный эффект для жителей Сахалинской области", - добавил Аристархов.

В первую очередь внимание уделят тем крупным объектам, которые особенно нужны городам. Параллельно специалисты рассмотрят возможность реновации уже существующих пространств, дополняя их новыми функциями и активностями. При разработке планов учитывают нормативные требования по площади озелененных территорий и необходимость создать в каждом муниципалитете недостающие знаковые объекты.

В министерстве уверены: реализация стратегии сделает общественные пространства не только качественнее, но и доступнее и привлекательнее как для самих сахалинцев, так и для гостей региона.