В Южно-Сахалинске прошёл форум студенческих отрядов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В историческом парке "Россия - моя история" состоялся карьерный форум, объединивший школьников и студентов Сахалинской области. Мероприятие стало важной площадкой для знакомства молодёжи с карьерными возможностями региона.

Участники форума смогли:

- пройти профориентацию и узнать о востребованных профессиях;

- пообщаться с ведущими работодателями;

- узнать о работе студенческих отрядов, стажировках и программах для молодых специалистов;

- получить реальные предложения о трудоустройстве.

"Единая Россия" традиционно поддерживает развитие студенческих отрядов и помогает создавать условия для профессионального старта молодёжи.

На площадке форума партию представлял исполнительный секретарь местного отделения Денис Раздобреев и символ "Единой России" - медведь, который дарил участникам воздушные шарики и фирменный мерч. Ребята с удовольствием фотографировались и заряжались праздничной атмосферой.

"Такие встречи помогают молодым сахалинцам определиться с будущей профессией и найти своё место в родном регионе", - подытожил исполнительный секретарь местного отделения Денис Раздобреев.