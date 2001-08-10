Сахалинский зоопарк приглашает на день рождения льва Лорда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эту пятницу Сахалинский зооботанический парк ждет гостей на необычный день рождения — 17 лет исполнится льву Лорду. Сотрудники зоопарка подготовили для посетителей праздничную программу с мастер-классами, квестами и научным шоу, а виновник торжества получит свой главный подарок во время показательного кормления.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, праздник начнется в полдень и продлится три часа. С 12:00 до 13:00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию праздничных сувениров. Следующий час организаторы отвели на зооквест, который позволит гостям проверить свои знания о животных.

С 14:00 до 15:00 для посетителей проведут научное шоу с увлекательными экспериментами. Кульминацией торжества станет показательное кормление Лорда в 15:00. Сотрудники зоопарка расскажут гостям интересные факты о жизни львов в дикой природе и об особенностях содержания этих хищников в неволе. В это время именинник приступит к своему праздничному угощению — мясному подарку.

Организаторы отмечают, что подарки в этот день будут получать не только животные, но и гости: созданные своими руками сувениры можно забрать с собой на память.