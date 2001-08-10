Опрос ВТБ: большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
Подавляющая часть россиян (86%) никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались недоступными сервисы кредитных организаций. Это показал опрос ВТБ, проведенный в рамках аналитического обзора "Безопасность в банке будущего".
Оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из этих респондентов сообщили, что потеряли деньги из-за таких атак - либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. 70% россиян из тех, кто потерял свои деньги в результате атаки на банк, смогли вернуть похищенные средства - в полном объеме или частично.
При этом большинство респондентов - 84% - никогда не сталкивались с атаками хакеров на них как на клиентов банков путем взлома личного кабинета на сайте или в мобильном приложении кредитной организации.
Участники опроса также ответили на вопрос, становились ли они жертвами мошенничества в случаях, когда злоумышленники пытались украсить средства обманным путем. Из тех, кто сталкивался с такими атаками, 64% сообщили, что не потеряли своих денег. Либо они сами "раскусили" мошенников (44%) и не поддались на их уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом).
Несмотря на случаи хакерских атак, россияне не склонны винить во всем только банки. Более половины опрошенных (57%) считают, что каждый случай, когда злоумышленники атакуют инфраструктуру банков или самих клиентов, нужно рассматривать отдельно.
Каждый пятый россиянин (20%) убеждён, что закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги - у банка или у его клиентов.
"Развитие технологий, с одной стороны, сделают банковские услуги более персонализированными и удобными, но с другой стороны, приведут к новым вызовам в вопросах безопасности. И банкам, и клиентам следует быть готовыми к этим вызовам. Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем "ключа от одной двери" чревата утратой "ключей от всех дверей". Пользователям потребуется быть ещё более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных", - говорит Вадим Кулик, заместитель президента - председателя правления ВТБ.
"Основная цель злоумышленников при атаках на банки и их клиентов - это получение денег. Часто мошенники пытаются оформить кредиты на крупные суммы при предоставлении недостоверных документов и информации о своих финансовых возможностях. Однако нам известно и единичных случаях на рынке с поддельными паспортами. Но бывают и более изощренные атаки. Например, хакеры используют вирусы-шифровальщики, с помощью которых стараются испортить инфраструктуру банков с целью вымогательства денежных средств. В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам", - говорит Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
Аналитический обзор "Безопасность в банке будущего" подготовлен Центром технологических исследований ВТБ. В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.
Опрос был проведен в декабре 2025 года. В нем приняло участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.
