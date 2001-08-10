Более трети южносахалинцев разрешат детям регистрироваться в соцсетях с 13 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родители Южно-Сахалинска все чаще делают ставку на доверительные беседы с детьми об опасностях в интернете, а не на тотальные запреты, выяснили аналитики SuperJob. Только треть опрошенных жителей областного центра (35 процентов) считают оптимальным возрастом для регистрации ребенка в соцсетях период с 13 до 15 лет.

Исследование сервиса по поиску работы показало, что мнения горожан о возрасте первого входа в соцсети разделились. 26 процентов респондентов уверены, что знакомство с цифровыми платформами следует отложить до 16-17 лет. Женщины чаще мужчин допускают появление детей в соцсетях уже в 10-12 лет. Мужчины же в большинстве своем придерживаются более жесткой позиции и выбирают стратегию полного запрета. Как рассказали ТИА «Острова» в SuperJob, с увеличением возраста опрошенных растет и число сторонников более позднего выхода в онлайн. Та же тенденция прослеживается и в зависимости от уровня дохода: обеспеченные южносахалинцы чаще выступают против детских аккаунтов в принципе.

Практика родительского контроля напрямую зависит от возраста ребенка. Если среди родителей семи-девятилетних детей ограничивают время в интернете 81 процент, то к 10-12 годам этот показатель снижается до 70 процентов. В семьях, где дети достигли 16 лет, экранное время регулируют лишь 27 процентов родителей. При этом подавляющее большинство (80 процентов) мам и пап предпочитают разговаривать с детьми о правилах поведения в сети.

Более половины родителей (56 процентов) обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. О сохранности персональных данных говорят в 28 процентах семей, об опасности подозрительных ссылок предупреждают 27 процентов опрошенных. Тему мошенничества поднимают 12 процентов родителей, а от публикации личных фото и видео предостерегают 10 процентов. Меньше всего бесед (9 процентов) касаются деструктивных сообществ и их влияния на подростков.

