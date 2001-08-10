Более трети южносахалинцев разрешат детям регистрироваться в соцсетях с 13 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Родители Южно-Сахалинска все чаще делают ставку на доверительные беседы с детьми об опасностях в интернете, а не на тотальные запреты, выяснили аналитики SuperJob. Только треть опрошенных жителей областного центра (35 процентов) считают оптимальным возрастом для регистрации ребенка в соцсетях период с 13 до 15 лет.
Исследование сервиса по поиску работы показало, что мнения горожан о возрасте первого входа в соцсети разделились. 26 процентов респондентов уверены, что знакомство с цифровыми платформами следует отложить до 16-17 лет. Женщины чаще мужчин допускают появление детей в соцсетях уже в 10-12 лет. Мужчины же в большинстве своем придерживаются более жесткой позиции и выбирают стратегию полного запрета. Как рассказали ТИА «Острова» в SuperJob, с увеличением возраста опрошенных растет и число сторонников более позднего выхода в онлайн. Та же тенденция прослеживается и в зависимости от уровня дохода: обеспеченные южносахалинцы чаще выступают против детских аккаунтов в принципе.
Практика родительского контроля напрямую зависит от возраста ребенка. Если среди родителей семи-девятилетних детей ограничивают время в интернете 81 процент, то к 10-12 годам этот показатель снижается до 70 процентов. В семьях, где дети достигли 16 лет, экранное время регулируют лишь 27 процентов родителей. При этом подавляющее большинство (80 процентов) мам и пап предпочитают разговаривать с детьми о правилах поведения в сети.
Более половины родителей (56 процентов) обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. О сохранности персональных данных говорят в 28 процентах семей, об опасности подозрительных ссылок предупреждают 27 процентов опрошенных. Тему мошенничества поднимают 12 процентов родителей, а от публикации личных фото и видео предостерегают 10 процентов. Меньше всего бесед (9 процентов) касаются деструктивных сообществ и их влияния на подростков.
_____________
Время проведения: 10—12 февраля 2026 года
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:47 13 Февраля Швея из Южно-Сахалинска превратила хобби в бренд одежды
12:32 Вчера Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
13:44 13 Февраля На Сахалин надвигается монгольский циклон
14:22 12 Февраля В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса "Педагог года-2026"
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
Выбор редакции
- 10:57 Вчера Жители Южно-Сахалинска увидели реконструкцию нивхской свадьбы и попробовали мос
- 09:23 Вчера Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
- 08:43 16 Февраля На Сахалине пройдет фестиваль "Почему мир на китах держится"
- 12:01 13 Февраля Сахалинцы в январе сдали более 800 килограммов книг в систему книгообмена
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?