В Южно-Сахалинске начали отбор кандидатур на городскую Доску почета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска объявила о начале приема предложений по кандидатурам для занесения на городскую Доску почета в 2026 году. Власти намерены отметить организации и активных горожан, которые внесли значительный вклад в развитие островной столицы за прошедший период.

Право быть представленными на почетном стенде получат предприятия, учреждения, а также отдельные жители и целые семьи. Критерием для отбора станут реальные достижения в экономике, профессиональной или творческой деятельности, а также решение социально значимых для города задач, которые кандидаты показали в 2025 году.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, прием документов уже начался. Подать предложение можно по установленной форме, указав подробные сведения об организации с описанием ее успехов или предоставив биографические данные о гражданах и их заслугах. Кандидатуры будут рассматривать в двух категориях: для размещения фотопортретов уважаемых жителей и логотипов лучших организаций.

К предложению необходимо приложить согласие на обработку персональных данных по установленной форме. Прием документов продлится до 1 мая 2026 года. Все материалы принимают в департаменте внутренней политики по адресу: улица Карла Маркса, 51, кабинет 215.