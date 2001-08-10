Сахалинцам списали более 680 тысяч рублей пени за вывоз мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более пятнадцати тысяч жителей Сахалина закрыли свои долги за вывоз твердых коммунальных отходов в рамках специальной акции. Итоги декабрьского мероприятия "Заплати долг без пени" подвело Управление по обращению с отходами, отметив рост числа сознательных плательщиков.

Возможностью погасить задолженность и избежать штрафных начислений воспользовались 15340 островитян. В общей сложности им аннулировали пени на сумму 681 тысячу рублей. Наибольшую активность проявили жители областного центра - южносахалинцы списали пени с 6,5 тысяч лицевых счетов на сумму около 250 тысяч рублей. Среди муниципальных районов выделились Корсаковский район, где пени сняли с 1400 счетов на 33 тысячи рублей, и Холмский район, где задолженность аннулировали по 1100 счетам на 39 тысяч рублей. Как рассказали ТИА "Острова" в Управлении по обращению с отходами, максимальная сумма списанной пени с одного потребителя достигла 16 тысяч рублей.

Результаты акции в 2025 году превысили показатели прошлого периода. В 2024 году такой возможностью воспользовались около 10 тысяч человек, которые списали 280 тысяч рублей пеней. Заместитель генерального директора по сбыту Управления Александр Яцык отметил, что эти цифры говорят о возросшей сознательности земляков, однако лучшей стратегией он считает своевременную оплату услуг, чтобы вообще избегать штрафных начислений. Для многих островитян, как и для жителя Южно-Сахалинска Виталия Анатольевича, акция стала шансом начать новый год без долгов.

Региональный оператор предупреждает, что для тех, кто продолжит игнорировать платежи, долги будут взыскивать через суд. Это повлечет за собой дополнительные расходы, поскольку к основной сумме долга добавятся судебные издержки и пени, которые уже невозможно будет списать. В крайних случаях недобросовестным должникам грозит арест банковских счетов и ограничение на выезд за границу.