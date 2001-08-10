На крупнейшей ТЭЦ Сахалина начали возводить новый энергоблок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На самой мощной электростанции Сахалина - Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 - началось возведение нового энергоблока. Компания "Сахалинэнерго" рассчитывает, что это строительство усилит надежность энергоснабжения юга острова.
Шестой энергоблок будет включать в себя два газотурбинных агрегата отечественного производства. Их суммарная мощность составит 50 МВт, что позволит увеличить установленную мощность всей станции до 498,6 МВт. Первое оборудование для нового объекта на площадку ТЭЦ поставили еще в декабре прошлого года. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, обе газотурбинные установки изготовило АО "ОДК-Авиадвигатель", которое входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростех".
Новый блок специально спроектировали с учетом сейсмической активности региона - его конструкции способны выдержать землетрясения интенсивностью до 9 баллов. Основная функция этого высокоманевренного оборудования - покрывать пиковые нагрузки в островной энергосистеме. Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2027 года.
Это продолжение программы по наращиванию генерирующих мощностей станции. Ранее, в 2024 году, на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 уже ввели в работу два аналогичных газотурбинных агрегата такой же суммарной мощности в 50 МВт. В настоящее время станция мощностью 448,6 МВт и 783,5 Гкал/ч обеспечивает электроэнергией практически весь юг Сахалина, поддерживает стабильную работу энергосистемы и снабжает теплом столицу региона.
