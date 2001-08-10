Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2026
Сейчас 20:58
75,92|89,06
Южносахалинец потерял почти 90 тысяч рублей при покупке тепловизора через интернет
08:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Все автодороги Сахалинской области открыты для движения

Все автодороги Сахалинской области открыты для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 09:00 будут сняты ограничения для движения всех видов транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха с 722 по 855 км (отмыкание на Чайво - Оха). Возобновлено движение автобусов по межмуниципальному маршруту №530 Оха – Ноглики.

 По состоянию на 09:00 все федеральные и региональные автодороги в Сахалинской области открыты, все междугородние автобусы возобновили движение по графику.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?