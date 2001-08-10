Все автодороги Сахалинской области открыты для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 09:00 будут сняты ограничения для движения всех видов транспорта на участке федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха с 722 по 855 км (отмыкание на Чайво - Оха). Возобновлено движение автобусов по межмуниципальному маршруту №530 Оха – Ноглики.

По состоянию на 09:00 все федеральные и региональные автодороги в Сахалинской области открыты, все междугородние автобусы возобновили движение по графику.