В некоторых магазинах на Камчатке установили ограничение на продажу хлеба

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В некоторых магазинах Камчатки ввели ограничение на количество хлеба, продаваемого в одни руки. Так, в части торговых точек покупателей просят не брать более 5 - 10 буханок на человека, сообщает ТК "41 Регион".

Ограничение продавцы объясняют тем, что в результате прохождения циклона в некоторые торговые точки несколько дней не получалось завезти хлебобулочные изделия и скоропортящуюся "молочку". А когда проезды были расчищены, и эти продукты доставили, люди начали создавать искусственный ажиотаж, приобретая сразу большое количество продукции.

Между тем, в целом нехватки хлеба и других продуктов в магазинах не наблюдается. Особенно это касается торговых точек, при которых имеются действующие пекарни. Несмотря на это, правительство Камчатского края в оперативном режиме контролирует обеспеченность магазинов региона товарами первой необходимости.

По поручению губернатора Владимира Солодова исполнительные органы края в ручном режиме отслеживают наличие продукции.