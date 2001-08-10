Эксперты южно-сахалинского аэровокзала тренируют студентов для конкурса "Профессионалы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты южно-сахалинского аэровокзала начали практическую подготовку студентов к региональному этапу конкурса "Профессионалы". На базе предприятия шесть будущих участников отрабатывают навыки по компетенциям "Транспортная безопасность" и "Сервис на воздушном транспорте".
Сотрудники терминала обучают студентов профессиям инспектора по досмотру и агента по регистрации, детально разбирая нюансы ручных операций и работы на специальном оборудовании. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, эксперты моделируют на занятиях сложные нестандартные ситуации, которые могут вызвать трудности даже у опытных работников. Такой подход, по мнению начальника отдела досмотра Ольги Войтенко, позволяет будущим конкурсантам подготовиться к любым испытаниям.
Многие из нынешних экспертов сами являются выпускниками этого чемпионата и хорошо понимают его стандарты. На занятиях они делают акцент на профайлинге - искусстве выявления потенциально опасных пассажиров по невербальным признакам, а также учат работать с металлодетекторами и интроскопами. Заведующая специальностью "Сервис на воздушном транспорте" Южно-Сахалинского педагогического колледжа Анна Лещенко отметила, что многолетнее сотрудничество с аэровокзалом и доступ к современному оборудованию помогают студентам показывать высокие результаты.
Тренировки продлятся до конца января. Сам чемпионат стартует 7 февраля и будет идти пять дней, в течение которых эксперты аэровокзала выступят в роли судей. Победители регионального этапа выйдут в межрегиональный тур, который также пройдет в южно-сахалинском авиатерминале в апреле.
