Больше всего денег островитяне тратят на корейские смартфоны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Сахалинской области по итогам 2025 года. В топ-5 вошли сразу три китайских марки - Xiaomi, Infinix и Realme, но больше всего денег сахалинцы потратили на Samsung.
По итогам 2025 года китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов - практически каждый четвертый купленный гаджет в Сахалинской области этой марки. Второе место у корейского бренда Samsung (20,4%), а "бронза" у Infinix (10,8%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Realme (10,3%), что свидетельствует о росте конкуренции среди недорогих гаджетов.
При этом смартфоны бренда Samsung лидируют на Сахалине в денежном выражении (на них пришлось треть всех продаж), в то время как на традиционного лидера Apple - всего 29%.
Самым популярным смартфоном в Сахалинской области в 2025 году стал Xiaomi Redmi A5 3. Далее следуют Infinix Smart 10 3 и Huawei Nova Y72S 8.
Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20-40 тыс. рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.
