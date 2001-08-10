Рабочее место для инвалида создали на Сахалине по нацпроекту "Кадры"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске благодаря нацпроекту "Кадры" создали и оснастили рабочее место для местного жителя с инвалидностью II группы. Поддержку оказали региональное агентство по труду и занятости населения и одна из региональных компаний.
Как отметила заместитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалёва, в регионе выстроена системная работа по сопровождению людей с инвалидностью и работодателей.
"Служба занятости сопровождает процесс на всех этапах - от подбора вакансии до оснащения рабочего места. Это позволяет не просто трудоустроить человека, а создать условия для устойчивой занятости и закрепления в профессии", - подчеркнула Ковалёва.
Алексея Кропачева трудоустроили на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Для выполнения его должностных обязанностей работодатель приобрёл специализированную технику - снегоуборочную машину и газонокосилку. Оборудование используется в ежедневной работе и позволяет снизить физическую нагрузку, повысить производительность труда и создать комфортные условия занятости.
Генеральный директор ООО Анастасия Пономаренко отметила, что субсидия стала важным инструментом для ответственного трудоустройства.
"Государственная поддержка позволяет не формально, а реально подойти к созданию рабочих мест для людей с инвалидностью - с учётом их возможностей и специфики выполняемой работы. Благодарим агентство по труду и занятости населения Сахалинской области за сопровождение и помощь на всех этапах", - сказала руководитель компании.
По словам работника, новое оборудование значительно облегчило выполнение обязанностей.
"С техникой работать стало проще. Я увереннее справляюсь с задачами и чувствую поддержку со стороны работодателя", - поделился Алексей Кропачев.
Отметим, создание рабочего места стало возможным благодаря государственной субсидии, которая предоставляется работодателям, трудоустроившим инвалидов I-II группы, ветеранов боевых действий с инвалидностью или участников СВО, вернувшихся на прежнее место работы.
Размер поддержки составляет до 200 тысяч рублей на одно рабочее место. Средства можно направить на приобретение оборудования и техники, необходимой для выполнения служебных обязанностей. Мера реализуется в рамках нацпроекта "Кадры", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и направлена на развитие устойчивой занятости и расширение доступности рынка труда.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На Сахалине закрыли несколько участков региональных и федеральных дорог
08:55 Сегодня Сахалинка, испугавшись обвинений в спонсировании ВСУ, отдала мошенникам почти 2 миллиона
10:20 Сегодня Сахалинца за госизмену оштрафовали и отправили в тюрьму
09:16 Сегодня Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
09:08 16 Января Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
09:13 16 Января Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
12:51 16 Января Суд взыскал с муниципального учреждения Курильского района 84 тысячи рублей в пользу работника
09:04 16 Января Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 Вчера Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
- 09:21 20 Января Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?