Рабочее место для инвалида создали на Сахалине по нацпроекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске благодаря нацпроекту "Кадры" создали и оснастили рабочее место для местного жителя с инвалидностью II группы. Поддержку оказали региональное агентство по труду и занятости населения и одна из региональных компаний.

Как отметила заместитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалёва, в регионе выстроена системная работа по сопровождению людей с инвалидностью и работодателей.

"Служба занятости сопровождает процесс на всех этапах - от подбора вакансии до оснащения рабочего места. Это позволяет не просто трудоустроить человека, а создать условия для устойчивой занятости и закрепления в профессии", - подчеркнула Ковалёва.

Алексея Кропачева трудоустроили на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Для выполнения его должностных обязанностей работодатель приобрёл специализированную технику - снегоуборочную машину и газонокосилку. Оборудование используется в ежедневной работе и позволяет снизить физическую нагрузку, повысить производительность труда и создать комфортные условия занятости.

Генеральный директор ООО Анастасия Пономаренко отметила, что субсидия стала важным инструментом для ответственного трудоустройства.

"Государственная поддержка позволяет не формально, а реально подойти к созданию рабочих мест для людей с инвалидностью - с учётом их возможностей и специфики выполняемой работы. Благодарим агентство по труду и занятости населения Сахалинской области за сопровождение и помощь на всех этапах", - сказала руководитель компании.

По словам работника, новое оборудование значительно облегчило выполнение обязанностей.



"С техникой работать стало проще. Я увереннее справляюсь с задачами и чувствую поддержку со стороны работодателя", - поделился Алексей Кропачев.

Отметим, создание рабочего места стало возможным благодаря государственной субсидии, которая предоставляется работодателям, трудоустроившим инвалидов I-II группы, ветеранов боевых действий с инвалидностью или участников СВО, вернувшихся на прежнее место работы.

Размер поддержки составляет до 200 тысяч рублей на одно рабочее место. Средства можно направить на приобретение оборудования и техники, необходимой для выполнения служебных обязанностей. Мера реализуется в рамках нацпроекта "Кадры", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и направлена на развитие устойчивой занятости и расширение доступности рынка труда.