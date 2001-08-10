Миномётчики и операторы дронов отработали взаимодействие на сахалинском полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне "Троицкий" миномётчики выполнили нормативы по занятию и маскировке огневых позиций, после чего провели учебные стрельбы. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, личный состав тренируют опытные инструкторы - участники специальной военной операции, которые обучают ведению оборонительных и наступательных действий.

Корректировку огня 120-мм миномётов "Сани" во время стрельб осуществляли с помощью разведывательных беспилотников. Инструктор с позывным "Урал" пояснил, что таким образом расчёты поражают как одиночные, так и групповые цели на дальности более двух километров. Операторы БПЛА выполняли задачи по обнаружению целей, корректировке огня и видеоконтролю за их поражением.

В итоге артиллеристы и расчёты беспилотников гвардейского корпуса показали высокий уровень слаженности и твёрдые навыки при выполнении учебно-боевой задачи.