В Южно-Сахалинске действует сервис по подбору профессиональных нянь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске набирает популярность региональный проект "Счастливое материнство", одним из ключевых направлений которого стала подготовка профессиональных нянь. Эти помощники позволяют родителям найти баланс между заботой о детях, карьерой и личным временем.

Проект включает в себя "Школу нянь" на базе Сахалинского государственного университета, выпускники которой трудятся в "Корпорации нянь". Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии, ежедневно 30 специалистов помогают более чем пятистам южно-сахалинским семьям. Руководитель организации, многодетная мама Виктория Ким, отметила, что идея создания бизнеса родилась из личной потребности найти надежного помощника, которому можно доверить детей.

Инициатива губернатора Валерия Лимаренко вывела поддержку материнства и детства на новый уровень, сделав такие услуги широко доступными. Одна из нянь, Карина Тимошина, поделилась, что гибкий график и возможность дарить детям радость превратили эту работу в настоящее призвание. Многодетная мама и предприниматель Ксения Ханина добавила, что возможность пригласить няню даже на несколько часов создает основу для психологического комфорта родителей и позволяет им уделить время себе. Всю информацию о программе, включая поиск помощницы или запись в школу, можно найти на официальном сайте проекта "Счастливое материнство".