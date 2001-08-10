Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2026 году во всех муниципальных образованиях Сахалинской области пройдут выездные встречи в рамках проекта "Управдом". Специалисты жилищно-коммунальной сферы будут напрямую общаться с жителями для решения накопившихся вопросов.

В течение года профильные ведомства утвердили график выездных встреч-семинаров, которые охватят все районы Сахалина и Курильских островов. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ региона, первое совещание состоится уже в феврале в Корсаковском районе, а затем специалисты посетят Невельск, Южно-Сахалинск, Холмский, Долинский, Макаровский и Смирныховский районы.

В мероприятиях традиционно участвуют представители министерства ЖКХ, Фонда капремонта, Государственной жилищной инспекции, Управления по обращению с отходами, Общественной палаты, а также администраций муниципалитетов. Директор департамента жилищной политики министерства ЖКХ Ольга Юдина отметила, что проект зарекомендовал себя как эффективный инструмент для решения проблем в сфере управления многоквартирными домами и благоустройства территорий.

Жительница Южно-Сахалинска Людмила Смирнова поделилась, что регулярно посещает такие встречи для решения вопросов по капремонту, вывозу отходов и благоустройству дворов. Параллельно с семинарами специалисты во время выездов будут проводить мониторинг выполнения стандарта уборки дворовых территорий, который внедрили в 2021 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко. В 2025 году провели 20 встреч в 16 муниципальных округах, а также организовали три семинара "Просвещение ЖКХ" и один форум управдомов.