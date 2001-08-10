На Сахалине закрыли несколько участков региональных и федеральных дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сильный снегопад и ухудшение видимости привели к серьезным ограничениям движения на автомобильных дорогах Сахалинской области. Наиболее сложная ситуация сложилась на севере острова, где полностью перекрыли федеральную трассу, а также на нескольких важных региональных маршрутах.

На федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха спасательные службы вынуждены были полностью запретить движение всех видов транспорта на протяженном участке с 722-го по 855-й километр. Этот отрезок дороги от развязки на Чайво до города Оха стал непроходимым из-за сложных погодных условий.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, по всем остальным федеральным направлениям транспорт двигается без каких-либо помех.

На сети региональных дорог ситуация остается более сложной. Дорожные службы ввели ограничения для движения пассажирского транспорта сразу на пяти участках. В перечень вошли трассы Шахтерск - Бошняково, Тымовское - Александровск-Сахалинский, а также отрезки дорог Невельск - Томари - Шахтерск и Углегорск - Орлово. Кроме того, полностью закрыли для любого транспорта и пешеходов подъезд к "Горному воздуху" на участке с 2+147 по 2+430 километр.

При этом на всех остальных дорогах регионального значения движение сохраняется в штатном режиме без ограничений. Важно отметить, что за прошедшие сутки оперативные службы не зафиксировали ни одного дорожно-транспортного происшествия на закрытых или ограниченных участках.