На Сахалине закрыли несколько участков региональных и федеральных дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сильный снегопад и ухудшение видимости привели к серьезным ограничениям движения на автомобильных дорогах Сахалинской области. Наиболее сложная ситуация сложилась на севере острова, где полностью перекрыли федеральную трассу, а также на нескольких важных региональных маршрутах.
На федеральной трассе Южно-Сахалинск - Оха спасательные службы вынуждены были полностью запретить движение всех видов транспорта на протяженном участке с 722-го по 855-й километр. Этот отрезок дороги от развязки на Чайво до города Оха стал непроходимым из-за сложных погодных условий.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, по всем остальным федеральным направлениям транспорт двигается без каких-либо помех.
На сети региональных дорог ситуация остается более сложной. Дорожные службы ввели ограничения для движения пассажирского транспорта сразу на пяти участках. В перечень вошли трассы Шахтерск - Бошняково, Тымовское - Александровск-Сахалинский, а также отрезки дорог Невельск - Томари - Шахтерск и Углегорск - Орлово. Кроме того, полностью закрыли для любого транспорта и пешеходов подъезд к "Горному воздуху" на участке с 2+147 по 2+430 километр.
При этом на всех остальных дорогах регионального значения движение сохраняется в штатном режиме без ограничений. Важно отметить, что за прошедшие сутки оперативные службы не зафиксировали ни одного дорожно-транспортного происшествия на закрытых или ограниченных участках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На Сахалине закрыли несколько участков региональных и федеральных дорог
08:55 Сегодня Сахалинка, испугавшись обвинений в спонсировании ВСУ, отдала мошенникам почти 2 миллиона
10:20 Сегодня Сахалинца за госизмену оштрафовали и отправили в тюрьму
09:16 Сегодня Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
09:08 16 Января Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
09:13 16 Января Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
12:51 16 Января Суд взыскал с муниципального учреждения Курильского района 84 тысячи рублей в пользу работника
09:04 16 Января Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 Вчера Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
- 09:21 20 Января Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?