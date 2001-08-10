В Южно-Сахалинске состоялась встреча в рамках проекта «Счастливое материнство»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре состоялась встреча. Мероприятие объединило молодых и будущих мам, которые могли получить консультации от экспертов и лично задать волнующие их вопросы.
Специалисты осветили широкий круг тем, касающихся социальной поддержки молодых семей, приема в детские сады, возможностях профессиональной переподготовки и трудоустройства молодых мам и другие. Участницы высоко оценили практическую пользу такой встречи. Среди них - южносахалинка Елена Черемицкая, которая находится в ожидании второго малыша. На встречу девушка пришла, чтобы узнать о возможности временного пребывания старшего сына в детском саду и вариантах совместного досуга.
- Мне интересно, как организовать свободное время для моего сына, ведь ему скоро исполнится два года, а впереди пополнение в семье. Будущие погодки — непростая задача, поэтому я хотела бы также больше узнать о вариантах временного посещения детского сада, чтобы иметь возможность оставить ребенка там хотя бы на неполный день, пока не предоставят основное место, - рассказывает южносахалинка.
С приветственным словом к участницам встречи выступила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. Она отметила, что Год счастливого материнства стал знаковой инициативой губернатора региона Валерия Лимаренко, обозначив поддержку семей и детей безусловным приоритетом для администрации города.
- Мы с большим вниманием и ответственностью подходим к выполнению поставленных задач. Очень ценно, что нам доверяют мамы, видящие реальную помощь и сопровождение. Важно подчеркнуть, что начатый в прошлом году проект станет основой для дальнейших шагов. Мы будем продолжать развивать его и в следующем году, обеспечивая необходимую поддержку молодым родителям, - подчеркнула вице-мэр.
Встреча собрала представителей различных организаций: регионального министерства социальной защиты, городского департамента образования, центра занятости населения Сахалинской области, а также государственных структур и общественных объединений.
В областном центре с 2017 года для молодых родителей действует семейное пространство МАУ «Центр молодежных инициатив г. Южно-Сахалинска» «Классно вместе». Здесь каждая семья, может получить ответы на волнующие вопросы, актуальные на данном жизненном этапе. «Классно вместе» предлагает широкий спектр мероприятий: от обучающих занятий для родителей с детьми до трех лет до познавательных встреч с экспертами. Как отмечает директор ЦМИ Олег Гортованов, за время работы пространства вокруг него сформировалось активное родительское сообщество из порядка 500 человек, где опытные и начинающие родители помогают друг другу.
Также в ходе мероприятия будущим и молодым мамам были вручены полезные подарки от партнеров.
