Южно-сахалинские педагоги провели образовательный тур для амурских коллег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Делегация педагогов из Благовещенска посетила школы и детские сады Южно-Сахалинска для обмена опытом. Визит состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя городами, подписанного в 2024 году.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, гостям показали несколько уникальных проектов. В школе №32 педагоги представили работу агроклассов, где школьники выращивают микрозелень и тюльпаны. Директор школы Татьяна Валуйских отметила, что уже два года ведёт обмен опытом с коллегами из Благовещенска и планирует расширять сотрудничество.

Делегация также посетила детский сад "Матрешка", который признали федеральным образцом бережливых технологий. Гости оценили продуманную организацию пространства и возможность для детей экспериментировать. Начальник управления образования Благовещенска Мария Рахматуллина отметила, что возьмёт на вооружение идеи двуязычных занятий и систему навигации по зданию.

В рамках визита амурские педагоги также познакомились с системой патриотического воспитания в школе №30 и опытом создания доступной среды в коррекционной школе "Надежда". В 2026 году сотрудничество продолжится - Благовещенск готов делиться методиками преподавания китайского языка и программами по укреплению здоровья.