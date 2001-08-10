Сахалинцев приглашают научиться пользоваться цифровыми библиотеками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная научная библиотека запускает серию бесплатных семинаров для всех желающих. Занятия "Электронные ресурсы для всех" помогут научиться искать информацию в профессиональных базах данных.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, многие люди не знают, что библиотека предоставляет доступ к десяткам платных электронных ресурсов. На семинарах специалисты покажут, как работать с полнотекстовыми базами научных статей, авторефератов, учебной и художественной литературы, а также с правовыми системами "КонсультантПлюс" и "Гарант". Участники получат практические навыки поиска документов в цифровых библиотеках.

Цикл занятий рассчитан на широкую аудиторию. Школьники и студенты смогут находить литературу для учебных работ, а педагоги и специалисты - получать доступ к актуальной научной и профессиональной периодике. Сотрудники также объяснят, как читать книги онлайн через проверенные электронные библиотеки. Все участники смогут пройти персональную регистрацию для бесплатного доступа к лицензионным ресурсам. Записаться на семинары можно по телефону библиотеки или в Региональном центре Президентской библиотеки.