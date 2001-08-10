В Южно-Сахалинске протестировали "умный светофор" на перекрестке улиц Комсомольская и Хабаровская
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На дорогах Южно-Сахалинска работают 27 умных светофоров, которые подстраивают режим работы под реальную ситуацию. Система адаптивного регулирования призвана разгрузить перекрестки и сократить время ожидания для водителей и пешеходов.
Первые подобные объекты появились в городе еще в 2022 году. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, их принцип основан на детекторах, встроенных в дорожное полотно. Магнитные петли фиксируют проезд автомобиля и передают сигнал контроллеру, который управляет светофорными фазами. Специалисты постоянно мониторируют интенсивность потока и учитывают обращения горожан, чтобы при необходимости скорректировать алгоритмы работы.
Умные светофоры установлены на самых оживленных магистралях: на пересечениях проспекта Мира с улицей Пуркаева, Сахалинской с Железнодорожной, Ленина с Карла Маркса и других. Система может перераспределять приоритеты даже в зависимости от времени суток. Например, на перекрестке Фархутдинова и 1-ой Октябрьской утром "зеленую волну" получает транспорт, движущийся с запада, а вечером - с востока. Отдельные светофоры, как на улице Ленина, дают приоритет общественному транспорту, создавая для автобусов "зеленый коридор".
В конце 2025 года в городе появился новый экспериментальный объект на пересечении Комсомольской и Хабаровской. Он работает на принципе видеодетекции: камеры анализируют поток и в реальном времени управляют сигналами светофора. Сейчас устройство проходит тестовую эксплуатацию, и в случае успеха аналогичные системы могут заменить часть обычных светофоров в городе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На Сахалине закрыли несколько участков региональных и федеральных дорог
08:55 Сегодня Сахалинка, испугавшись обвинений в спонсировании ВСУ, отдала мошенникам почти 2 миллиона
10:20 Сегодня Сахалинца за госизмену оштрафовали и отправили в тюрьму
09:16 Сегодня Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
09:08 16 Января Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
09:13 16 Января Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
12:51 16 Января Суд взыскал с муниципального учреждения Курильского района 84 тысячи рублей в пользу работника
09:04 16 Января Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 10:25 Сегодня В главной библиотеке Сахалина показали документальный фильм о Гиви Манткаве
- 10:41 Вчера Сахалинский краевед расскажет об исследовании родословной
- 15:40 20 Января На Сахалине завершилось первенство области по сноуборду
- 09:21 20 Января Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?