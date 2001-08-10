В Южно-Сахалинске протестировали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Южно-Сахалинска работают 27 умных светофоров, которые подстраивают режим работы под реальную ситуацию. Система адаптивного регулирования призвана разгрузить перекрестки и сократить время ожидания для водителей и пешеходов.

Первые подобные объекты появились в городе еще в 2022 году. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, их принцип основан на детекторах, встроенных в дорожное полотно. Магнитные петли фиксируют проезд автомобиля и передают сигнал контроллеру, который управляет светофорными фазами. Специалисты постоянно мониторируют интенсивность потока и учитывают обращения горожан, чтобы при необходимости скорректировать алгоритмы работы.

Умные светофоры установлены на самых оживленных магистралях: на пересечениях проспекта Мира с улицей Пуркаева, Сахалинской с Железнодорожной, Ленина с Карла Маркса и других. Система может перераспределять приоритеты даже в зависимости от времени суток. Например, на перекрестке Фархутдинова и 1-ой Октябрьской утром "зеленую волну" получает транспорт, движущийся с запада, а вечером - с востока. Отдельные светофоры, как на улице Ленина, дают приоритет общественному транспорту, создавая для автобусов "зеленый коридор".

В конце 2025 года в городе появился новый экспериментальный объект на пересечении Комсомольской и Хабаровской. Он работает на принципе видеодетекции: камеры анализируют поток и в реальном времени управляют сигналами светофора. Сейчас устройство проходит тестовую эксплуатацию, и в случае успеха аналогичные системы могут заменить часть обычных светофоров в городе.