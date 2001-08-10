Сахалинцы в 2025 году отправили на переработку свыше 2500 тонн вторсырья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область в 2025 году достигла значительных результатов в сфере обращения с отходами, отправив на переработку более 2,5 тысяч тонн вторсырья. Эти показатели стали возможны благодаря активному внедрению системы раздельного сбора, которая охватывает уже более 1700 специальных контейнеров по всему региону.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном Управлении по обращению с отходами, общий объем собранных и направленных на переработку отходов составил 2526 тонн. Реализация этих мер проходит в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Стратегическая цель проекта - к 2030 году обеспечить сортировку всех твердых коммунальных отходов в стране и направлять на вторичное использование не менее 25% от их общего объема.

Абсолютным лидером по сбору вторсырья стал Южно-Сахалинск, жители которого за год накопили для переработки 1856 тонн. Значительный вклад также внесли Анива с результатом в 167 тонн и Корсаков, собравший 101 тонну. Все собранные материалы - пластиковые бутылки, стеклянная и металлическая тара - жители региона складывают в синие сетчатые контейнеры, которые установлены на контейнерных площадках. Специализированный транспорт вывозит это сырье отдельными рейсами: не реже раза в неделю в районах и два-три раза в неделю в Южно-Сахалинске. После глубокой сортировки на полигонах вторсырье отправляют на материк - на перерабатывающие предприятия в Новосибирск, Уссурийск, Хабаровск и Владивосток.

Начальник отдела организации и контроля перевозок Управления по обращению с отходами Надежда Бондаренко подчеркнула важность правильной сортировки. "Синие сетчатые контейнеры предназначены только для чистого вторсырья: пластика с маркировками 1, 2, 4, 5, стеклянной, алюминиевой и жестяной тары. Пищевые отходы или смешанный мусор загрязняют ценные фракции и отправляют весь объем на свалку", - отметила специалист. Крупногабаритный картон и макулатуру, согласно правилам, необходимо оставлять в сложенном виде в специальных отсеках. Экологическая инициатива уже меняет привычки сахалинцев. Жительница Южно-Сахалинска Елена Смирнова рассказала, что воспринимает отходы как ресурс и стала более осознанно подходить к покупкам, избегая товаров из неперерабатываемых материалов.