Сахалинских студентов и школьников посвятили в азы пенсионной грамотности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Отделения Социального фонда России по Сахалинской области в 2025 году усилили просветительскую работу, проведя для молодежи региона десятки занятий по пенсионной и финансовой грамотности. Ключевым событием года стала экскурсия студентов техникума в клиентскую службу фонда.
Программу повышения пенсионной грамотности среди учащихся сахалинских колледжей, техникумов и школ региональное отделение СФР реализует уже полтора десятилетия - с 2011 года. За это время тысячи молодых сахалинцев узнали, как устроена пенсионная система, почему важна официальная зарплата и как лично влиять на размер своей будущей пенсии. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения СФР по Сахалинской области, только за последние три месяца 2025 года их специалисты организовали 28 уроков и 5 лекций для студентов и школьников.
Наиболее масштабное мероприятие прошло в клиентской службе фонда в Южно-Сахалинске. Студенты Сахалинского промышленно-экономического техникума побывали на экскурсии, в ходе которой сотрудники фонда показали им работу ключевых подразделений. Будущим юристам продемонстрировали, как функционируют управление установления пенсий, юридический отдел, отдел взаимодействия со страхователями и другие службы. После экскурсии эксперты фонда прочитали для гостей лекцию, в ходе которой студенты живо интересовались тонкостями пенсионного обеспечения самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, а также тарифами страховых взносов.
По завершении встречи все участники получили от фонда учебные пособия "Все о будущей пенсии", где в доступной форме разъясняются принципы формирования пенсий и история пенсионной системы в стране. Жители Сахалинской области могут круглосуточно получать информацию по вопросам государственной поддержки, позвонив на единый бесплатный номер контакт-центра СФР 8-800-100-00-01.
