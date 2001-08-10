Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Добро.Центр Сахалинской областной научной библиотеки собирает активных жителей региона для определения совместных планов на 2026 год. Встреча волонтерского актива, которая состоится 31 января, станет площадкой для запуска новых социальных и культурных проектов.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, Волонтерский совет пройдет 31 января в 12:00. Организаторы приглашают на мероприятие всех островных добровольцев, чтобы сформировать общую повестку, обсудить ключевые направления работы и дать старт новым инициативам. Участники также узнают детали о том, как присоединиться к команде волонтеров культуры при главной библиотеке области.

В программе встречи организаторы представят как текущие, так и перспективные проекты. Добровольцы смогут участвовать в поддержке крупных литературных фестивалей и выставок, а также помогать в организации мероприятий для детей, старшего поколения и семей участников СВО. Для создания продуктивной атмосферы встречу проведут в неформальном дружеском формате с чаепитием. Руководство Добро.Центра планирует сделать такие советы регулярными - они будут проходить с периодичностью раз в два месяца или по мере необходимости. Эта системная работа должна сплотить устойчивое и инициативное сообщество сахалинцев. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +7 (4242) 45-25-28.