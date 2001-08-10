Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Добро.Центр Сахалинской областной научной библиотеки собирает активных жителей региона для определения совместных планов на 2026 год. Встреча волонтерского актива, которая состоится 31 января, станет площадкой для запуска новых социальных и культурных проектов.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, Волонтерский совет пройдет 31 января в 12:00. Организаторы приглашают на мероприятие всех островных добровольцев, чтобы сформировать общую повестку, обсудить ключевые направления работы и дать старт новым инициативам. Участники также узнают детали о том, как присоединиться к команде волонтеров культуры при главной библиотеке области.
В программе встречи организаторы представят как текущие, так и перспективные проекты. Добровольцы смогут участвовать в поддержке крупных литературных фестивалей и выставок, а также помогать в организации мероприятий для детей, старшего поколения и семей участников СВО. Для создания продуктивной атмосферы встречу проведут в неформальном дружеском формате с чаепитием. Руководство Добро.Центра планирует сделать такие советы регулярными - они будут проходить с периодичностью раз в два месяца или по мере необходимости. Эта системная работа должна сплотить устойчивое и инициативное сообщество сахалинцев. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону +7 (4242) 45-25-28.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня На Сахалине за сутки задержали 16 водителей за пьяную езду и лишение прав
09:21 Сегодня Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
09:38 Сегодня Сахалинских студентов и школьников посвятили в азы пенсионной грамотности
09:46 Сегодня Сахалинцы в 2025 году отправили на переработку свыше 2500 тонн вторсырья
15:08 13 Января ВТБ выдал на Сахалине первые кредиты по обновленной программе дальневосточной ипотеки
09:08 16 Января Страховые пенсии сахалинских пенсионеров выросли на 7,6 процента
13:04 13 Января Сахалинские полицейские возбудили три уголовных дела по фактам интернет-мошенничества
09:13 16 Января Сахалинские священнослужители освятят артезианскую скважину перед Крещением Господним
12:27 30 Декабря В Южно-Сахалинске подвели итоги года в сфере образования
15:38 29 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
09:57 30 Декабря С декабря увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды
13:50 30 Декабря Все городские и коммунальные службы Южно-Сахалинска будут работать в режиме повышенной готовности
Выбор редакции
- 09:21 Сегодня Сахалинская библиотека собирает волонтеров для планирования добрых дел
- 11:30 Вчера В Южно-Сахалинске состоится концерт аутентичной русской музыки
- 08:33 Вчера Автодорога на "Горный воздух" в Сахалинской области закрыта для проезда
- 09:04 16 Января Школьникам расскажут о заповедных территориях Сахалина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?