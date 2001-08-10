В Южно-Сахалинске в январе реализовали 56 тонн рыбы по социальным ценам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Социальный проект "Доступная рыба" продолжает работу в Южно-Сахалинске в 2026 году. В январе по льготным ценам жители уже приобрели 56 тонн продукции, что на 6 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, продажи идут как в стационарных магазинах, так и на уличных точках, включая отдаленные планировочные районы. В текущем ассортименте представлены навага, минтай и треска. Информацию о том, какой именно вид рыбы и по какому адресу продают по социальным ценам, администрация публикует в своих аккаунтах, через push-уведомления "Острова 65" и в СМИ.
Директор департамента Елена Дачилова обратила внимание горожан на важный нюанс: ассортимент в каждой конкретной точке может отличаться. Если в объявлении указана навага по определенному адресу, то другую рыбу по льготной цене там не найти. Участников проекта можно отличить по специальным ценникам с логотипом. С 2025 года в рамках инициативы уже реализовали 837,5 тонн различной рыбы, включая камбалу, сельдь и лососевые.
