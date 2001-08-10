Тихоокеанское
Минвостокразвития утвердило план северного завоза для Сахалина на 2026 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральные власти утвердили план северного завоза для Сахалинской области на ближайшие три года. В 2026 году объем грузов, которые доставят в шесть отдаленных округов региона, планируют увеличить более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном министерстве сельского хозяйства и торговли, утвержденный Минвостокразвития план предусматривает доставку 59,4 тысяч тонн грузов. В 2025 году этот показатель составлял 27,93 тысячи тонн. Основную часть поставок составит топливо и горюче-смазочные материалы для жизнеобеспечения Северо-Курильского, Курильского, Южно-Курильского, Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского округов.

Большую часть грузов планируют доставить в период летней навигации - с мая по август. Ключевым преимуществом нового плана станет приоритетная транспортировка товаров первой и второй категорий, которые маркируют специальным знаком "северный завоз". Координацию поставок губернатор Валерий Лимаренко взял под личный контроль. Жители и предприниматели могут обратиться за консультацией по телефонам отдела министерства: +7 (4242) 67-27-38 и 67-27-39.

