Каждый третий житель Южно-Сахалинска назвал похвалу руководства главным стимулом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порядка 40% экономически активных жителей Южно-Сахалинска заявили, что внутреннее стремление к самосовершенствованию мотивирует их лучше, чем любая оценка руководства. Опрос SuperJob показал, что внешнее признание в виде похвалы все же важно для 38% горожан, тогда как объективную критику назвали стимулом лишь 11%.

Как сообщили ТИА "Отсрова" аналитики сервиса по поиску работы, исследование выявило заметные различия в мотивации у разных групп. Женщины почти вдвое чаще мужчин отмечают важность похвалы - 48% против 28%. Мужчины же чаще объясняют свою эффективность внутренней мотивацией - 46% против 33% у горожанок.

Запрос на похвалу со стороны начальства заметно растет с возрастом. Среди респондентов моложе 35 лет ее ценят 31%, а среди тех, кому 45 лет и больше, - уже 46%. Уровень образования также влияет на предпочтения: люди с высшим образованием чаще ориентированы на самосовершенствование, а обладатели дипломов о среднем профессиональном образовании - на внешнее признание.

____________

Время проведения: 12—15 января 2026 года