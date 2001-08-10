Актер из Поронайска снялся в детективном триллере "Резервация"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС сообщает о премьере первой экранизации фантастического романа Станислава Гимадеева "Принцип чётности", которая состоится в онлайн-кинотеатре "КИОН" 1 февраля. Одну из ролей в сериале сыграл уроженец Сахалинской области - актер Евгений Харитонов.
Сериал расскажет историю Сергея, который должен вызволить свою жену и дочь Машу из аномальной зоны, куда можно зайти, но из которой нельзя выйти. Некогда родной город Сергея, который теперь отрезан от внешнего мира невидимым куполом, называют резервацией. Проникнув на закрытую территорию, главный герой узнает, что здесь несколько лет пропадают дети, и это связано с аномалией. Сергею предстоит разгадать загадки этого места и выполнить главную миссию - спасти свою семью.
Главные роли в проекте "Резервация" режиссера Алексея Андрианова сыграли популярные российские актеры - Денис Шведов, Филипп Янковский, Алексей Розин, Екатерина Волкова, Полина Гухман, Николай Шрайбер и многие другие.
Евгений Харитонов родился в Поронайске Сахалинской области. До того, как стать актером, Евгений учился в железнодорожном училище и почти год водил поезда из Поронайска в Южно-Сахалинск. В 1998 году он окончил Сахалинское театральное училище. Работал в Сахалинском, Астраханском, Тамбовском, Пензенском драматических театрах, затем играл в "Гоголь-центре". Также у Евгения Харитонова обширная фильмография - роли в "Брестской крепости", "Истории одного назначения", "Мир! Дружба! Жвачка!", "ГДР", "Лихих" и многих других российских фильмах и сериалах.
