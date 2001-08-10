Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2026
Сейчас 10:03
77,76|90,16
Пожарные потушили двухэтажный дом в Южно-Сахалинске
13:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине отрабатывают штурм вражеских окопов и блиндажей

Военнослужащие на Сахалине отрабатывают штурм вражеских окопов и блиндажей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новобранцы-контрактники на Сахалине проходят интенсивный курс обучения штурмовым действиям. На полигоне "Троицкий" они тренируются захватывать вражеские окопы и блиндажи, максимально приближенные к реальным укреплениям.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятиями руководят офицеры и инструкторы, имеющие боевой опыт. Учебные сооружения на полигоне точно воспроизводят укрытия, которые использует противник, чтобы бойцы могли лучше ориентироваться в будущих реальных условиях. Особое внимание на тренировках уделяют штурму и уничтожению огневых точек.

Военнослужащие выполняют передвижение в окопах боевыми группами, ведут огонь из различных позиций и постоянно меняют место дислокации. Они активно используют для укрытия особенности местности и искусственные сооружения. Кроме того, бойцы отрабатывают действия по отражению атак диверсионно-разведывательных групп в условиях населенных пунктов и на открытой местности.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?