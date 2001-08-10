Сахалинские мотострелки тренируются вести бой в составе боевых троек и двоек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подразделения мотострелкового соединения на Сахалине совершенствуют тактику действий мелкими группами в условиях современного боя. Военнослужащие учатся вести бой в составе боевых двоек и троек, уделяя особое внимание противодействию беспилотным аппаратам.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятия на полигоне "Троицкий" включают анализ местности, зданий и вероятных позиций условного противника. Инструкторы, среди которых есть участники специальной военной операции, отрабатывают с бойцами каждый элемент боя отдельно. Инструктор с позывным Корс подчеркивает, что в малой группе каждый солдат должен четко знать свою задачу, контролировать свой сектор и прикрывать товарища.

Важной частью тренировок стала отработка преодоления открытых участков под воздействием "вражеских" дронов. Для развития навыков борьбы с беспилотниками военные оборудовали на полигоне специальную учебную точку для стендовой стрельбы. Все занятия проходят с использованием средств имитации взрывов и стрельбы, что позволяет бойцам быстрее адаптироваться к реальной боевой обстановке.