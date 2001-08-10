Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2026
Сейчас 10:03
77,76|90,16
Пожарные потушили двухэтажный дом в Южно-Сахалинске
11:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Над Благовещенском в крещенский сочельник раскинулось удивительное гало

Над Благовещенском в крещенский сочельник раскинулось удивительное гало

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Солнечное гало раскинулось в небе над Благовещенском в крещенский сочельник. Оптическое явление запечатлела фотокорреспондент Ирина Книпович, пишет ИА "Порт Амур".

Гало также засняли в микрорайоне Благовещенска.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?