Департамент архитектуры Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска организует консультации для тех, кто планирует строить дом. 20 декабря специалисты департамента архитектуры и градостроительства проведут тематическую горячую линию.

Горожане смогут задать вопросы по оформлению ключевого документа - уведомления о соответствии или несоответствии параметров будущей постройки. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, эта процедура определяет, можно ли возводить объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом на конкретном участке.

Консультации пройдут в формате телефонных звонков с 11:00 до 13:00. Чтобы дозвониться до специалистов, жителям нужно набрать номер 300-675 и добавочный номер 5. Эксперты разъяснят, какие документы потребуются для получения услуги, а также пояснят порядок и сроки их подачи.