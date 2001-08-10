В 2025 году на Сахалине заменили более 60 километров инженерных сетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2025 году на Сахалине завершили масштабную замену инженерных сетей - всего специалисты проложили более 60 километров новых коммуникаций, включая системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Эти работы стали ключевым элементом подготовки к отопительному сезону, реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и усилий местных коммунальных предприятий по снижению аварийности.

Общая протяжённость обновлённых сетей составила 64,5 километра: 30,5 км пришлось на водопроводные магистрали, 11,5 км - на канализационные, а 22,5 км - на тепловые сети. Большая часть работ - 47,8 км - прошла в рамках мероприятий по обеспечению безаварийной эксплуатации систем жизнеобеспечения перед началом отопительного периода. Отдельные участки реконструировали также в Томаринском, Охинском и Корсаковском районах благодаря федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Как сообщили ТИА "Острова" в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, подобные меры напрямую влияют на комфорт и безопасность жителей, особенно в условиях сурового сахалинского климата.

В Томари заменили 3,2 км теплосетей на улицах Дзержинского, Ломоносова и Юбилейной, что, по словам местной жительницы Ольги Муравьевой, должно положить конец частым отключениям отопления. В Охе обновили 3,6 км водопроводных сетей на шести улицах, выполнив обязательства по двухлетнему контракту. Наибольший объём работ пришёлся на Корсаковский округ, где заменили участки водоснабжения от Первомайской улицы до переулка Заречный, от городской насосной станции до станции № 1, а также от водозабора Среднекорсаковский до насосной станции на Гвардейской, 139. В 2026 году власти планируют продолжить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на всём острове.